لجنة تحكيم «الدوم» تثنى على المتسابقين

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقالت شهد منصور من الدقهلية عن فئة الغناء: "معايا أختي ميار أنا قارفة أهلي غناء في البيت، وقالوا لازم أقدم في الدوم".

وأثنى الدكتور محمد أبو الخير على المتسابقة شهد لتقديمها أداء رائع أبهر لجنة التحكيم.