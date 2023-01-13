أحمد مبارك لمتسابق في «الدوم»: فيك من شقاوة الممثلين

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي، لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

ووجه مدرب التمثيل أحمد مبارك لنادر صلاح إبراهيم، من الدقهلية عن فئة التمثيل: "إيقاعك مظبوط وفيك حاجة من شقاوة الممثلين".