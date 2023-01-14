السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع طحينة يعمل بدون ترخيص في البحيرة

المصنع
المصنع

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عن ضبط مصنع طحينة يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة والتحفظ على كمية قدرها 900 عبوة طحينة وإتخاذ اللازم قانونا، وضبط أحد المحلات يقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز سياحية يعملو بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم اتخاذ اللازم قانونا، وضبط 9 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وتم إتخاذ اللازم قانونا.

والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحاسب مجدي الخضر، إنه تم التوجيه باستمرار حملات الرقابة التموينية للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار ومنع أى شخص تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

الأسواق والمحلات أزيد من السعر الرسمي الدكتور علي مصيلحي حملة تموينية مكبرة محافظة البحيرة وزير التموين والتجارة الداخلية

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