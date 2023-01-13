الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف ساهم نظام التأمين الصحي الشامل في تطوير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور؟

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أوضح الدكتور محمد عصام، مدير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور، كيف ساهم نظام التأمين الصحي الشامل في تطوير المركز، قائلًا: "إنه كان شرف لنا أن نكون في بورسعيد، حيث تعتبر أول محافظة تتشرف بالتكليف الرئاسي ببدء منظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا أن تكون بداية موفقة".

وأضاف الدكتور محمد عصام خلال لقاءه ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن أي تجربة نواجهها يكون بها العديد من التحديات ، لافتًا إلى أنه من خلال التحديات في الثلاث سنوات الماضية بدأنا التعلم في كيفية خدمة تليق، وفي نفس الوقت نتخطى المشاكل حيث يوجد إدارات ناشئة لم تكن موجود ومستحدثة قبل ذلك. 

وأوضح أن إدارة رضا المنتفعين، من خلال المسح الشامل التي تقوم به، ومن خلال الاستبيانات التي تنفذها مع المنتفعين، نستطيع أن نصل إلى وضع يدنا على مشاكل حساسه فارقة، عند تطويرها يتطور تقديم الخدمة مع المنتفعين. 

وأشار إلى أن هناك أسس طبية قام عليها المراكز أو الوحدات، لافتاً إلى أن هناك فرق بين الوحدات والمراكز، فالوحدة لا يكون بها إلا طب أسرة، في حين أن المركز يكون به عيادات تخصصية زيادة، من النسا والأطفال والجلدية والباطنة، حيث يتم تقديم خدمة طب الأسرة وهي أساس المنظومة. 

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