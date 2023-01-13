عبد الله أبو زيد يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بغنائه للقديم والحديث

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب، واليوم تواجد "الدوم" في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة.

برنامج الدوم الموسم الثاني

كانت الموهبة الأولى في الغناء مع عبد الله أحمد أبو زيد من الغربية حيث رصد البرنامج في تقرير مصور من بلدتها وتشجيع أهله له وقدم عبد الله أغنية "حسدوني وباين في عنيهم"، وأشادت لجنة التحكيم به وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو الخير الذي طلب منه أغنية جديدة فغنى أغنية "لعبة" لآدم.

كانت بداية الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج الدوم بكلمات مؤثرة قررت الشركة المتحدة من خلالها وطاقم البرنامج بث روح الأمل والحب والتفائل في المتسابقين حيث قدم البرنامج مقدمة من الكلمات الرقية قالت فيها، "هو انت لسه قاعد مكانك ومستنى أحلامك تتحقق لوحدها؟ جرى إيه ياعم؟ هي الأحلام بتيجي وتروح كره بالساهل؟ خايف؟ عندك حق.. أنا كمان كنت خايف في الأول.. بس الخوف هيفيه بإيه؟ قلقان؟ مش واثق من نفسك؟ ماشي.. وإيه يعني؟ ياما زيك وأجدع منك معملوش حاجة ضيعوا من إيديهم فرصة كانت هتوديهم في حتة تانية خالص الدوم هو المكان اللي هتلاقي فيه حلمك.. وهيشرك لرحلة النجاح وانت بقى وشطارتك ياحلو.. متبطلش تعلم علشان على رأي الكينج.. لو بطلنا نعلم إيه.. نموت".