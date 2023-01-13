رئيس الوزراء الياباني: الصين تمثل التحدي المحوري لطوكيو وواشنطن

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن الصين تمثل التحدي المحوري لطوكيو وواشنطن، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة “رويترز”.

وأجرى الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، محادثات واسعة النطاق في البيت الأبيض اليوم الجمعة، حيث تتطلع اليابان إلى بناء تعاون أمني مع الحلفاء في وقت عمل عسكري استفزازي بين الصين وكوريا الشمالية.

كانت الإدارتان على استعداد أيضًا لإبرام اتفاق لتعزيز التعاون الأمريكي الياباني في مجال الفضاء بحفل توقيع وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا.

ورحب الرئيس الأمريكي بـ"كيشيدا" في البيت الأبيض صباح يوم الجمعة، في أول زيارة لرئيس الوزراء إلى واشنطن منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، داخل المكتب البيضاوي.

وأشاد الرئيس الأمريكي باليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي "التاريخية" وتعهد بالتعاون الوثيق في الاقتصادية والأمنية.

وقال بايدن: "نلتقي في لحظة رائعة"، مضيفًا: "المهمة الأكثر صعوبة هي محاولة معرفة كيف وأين نختلف".

وقال كيشيدا إن البلدين يشتركان في قيم أساسية مثل الديمقراطية وسيادة القانون، وشدد على أن دورهما المشترك على المسرح العالمي أصبح أكبر.

خطط لزيادة الانفاق الدفاعي

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان عن خطط الشهر الماضي لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، وهي زيادة كبيرة في الإنفاق لدولة صاغت نهجًا سلميًا للدفاع عنها بعد الحرب العالمية الثانية، وظل الإنفاق الدفاعي لليابان أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال “بلينكين” هذا الأسبوع إن إطار التعاون الفضائي بين الولايات المتحدة واليابان: "عقدًا في طور التكوين و يغطي كل شيء من الأبحاث المشتركة إلى العمل معًا لهبوط أول امرأة وشخص ملون على القمر".

وأضاف أن الولايات المتحدة واليابان تتفقان على أن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر وأكد أن أي هجوم في الفضاء من شأنه أن يؤدي إلى بند دفاع مشترك في المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية.