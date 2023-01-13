الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تدعو خلال «صالون التنسيقية» لاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

دعت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى وضع استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة الزيادة السكانية تنتهي إلى وضع حلول"، مشيرة إلى أن الارتقاء بالتعليم وخلق فرص العمل والانتقال إلى المجتمع المنتج سيؤدي إلى مواجهة الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية".

وأشارت "سعيد"، إلي أن مجلس النواب أصدر تشريعات لمواجهة هذه الأزمة، مثل حظر زواج القاصرات، مطالبة بمخاطبة الناس بقدر عقولهم بشأن هذه القضية، وأن يحدث تعاون بين الوزارات والإعلام".

ودعت عضو مجلس النواب، إلى التعاون بين الوزارات والمجتمع على وتيرة واحدة وسريعة، وخاصة وزارة الثقافة بشأن هذه الأزمة، لافتة إلى أنها فخورة بالمناهج في التعليم التي ستعمل على تغيير الفكر وخلق وعي لدى الأجيال المقبلة، مشددة على أهمية وجود جهة تكون مسئولة عن مواجهة الزيادة السكانية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي- نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

النائبة إيرين سعيد لجنة الشئون الصحية الزيادة السكانية مجلس النواب المجتمع المنتج

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