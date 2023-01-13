الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سحر سليم تكشف كواليس إزالة اللفائف عن ملوك مصر القديمة

سحر سليم
سحر سليم

أوضحت الدكتورة سحر سليم، أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، كواليس إزالة اللفائف عن ملوك مصر القديمة، قائلة: "إن الكشف المصري هو الذي يحتل المركز الأول في قائمة أهم اكتشافات العالم الأثرية لعام 2022م". 

وأضافت سحر سليم خلال لقائها ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية آيه عبدالرحمن، أن الكشف بأيادي مصرية خالصة، لافتة إلى أن ذلك يدعو إلى الفخر. 

وأوضحت أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن مفتاح الحضارة المصرية هو الإيمان، لافتة إلى أن المصري القديم كان مؤمنًا بالحياة الأخرى، وأن هذه الحياة ليست النهاية، وأن هناك بعثا وحياة ما بعد الموت، كما أنه كان مؤمنا بأن هذا الجسد هو الجسد الذي سيبعث به في الحياة الأخرى، وبالتالي اهتم في أنه يريد أن يحفظ الجسد من التحلل بعد الموت وبالتالي اخترع عملية التحنيط وهي عملية عبقرية جدًا.

وأشارت إلى أن الجسد المحنط المحفوظ من آلاف السنين يعتبر وكأنه كبسولة زمنية، حيث يتم حفظ الزمن في إنسان يعيش لآلاف السنوات. 

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