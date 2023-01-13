موهوب بـ«كابيتانو مصر»: نفسي أعمل أكاديمية تعلم كرة القدم في بلدي

بدأت فعاليات الحلقة الثامنة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتشتعل الحلقة بمنافسة قوية بين فريقي كابتن طارق السيد، وكابتن شادي محمد، بحضور كابتن مدحت شلبي.

وكشف محمد بهجت، أحد المواهب في كابيتانو مصر عن قصته قائلاً: "بلعب كورة وأن عندي 8 سنين عمري ما لعبت في نادي بلعب في الشارع أحمد أخويا حمسني على اللعب وليا فرصة إن شاء الله كويسة نفسي أحقق حلمي وأكمل مشواري عمري ما أحبطت لما حد بيتفرج عليا بحس إني ورايا جمهور".

وتابع: "هبقى كابيتانو مصر ولما قبلت في الاختبارات حسيت إني شرفت أهلي وعيلتي، نفسي أكسب كتير عشان أخواتي وأمي وأعمل أكاديمية تعلم الكورة في بلدي".