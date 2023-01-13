الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

موهوب بـ«كابيتانو مصر»: والدي هو المدرب بتاعي

جريدة الدستور

بدأت فعاليات الحلقة الثامنة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتشتعل الحلقة بمنافسة قوية بين فريقي كابتن طارق السيد، وكابتن شادي محمد، بحضور كابتن مدحت شلبي.

وكشف عبد الرحمن محمود محمد، أحد الموهب عن قصته: "من قرية سملة بمحافظة الغربية بحب الكورة جداً وهي حلمي وسبب حبي وارتباطي للكورة والدي، والمدرب بتاعي هو والدي، أكثر نصيحة من والدي إني ابقى سريعاً بالكورة وإني ابقى محافظ عليها".

وتابع: "والدي بيدربني وبيشتغل معايا كتير ونفسي أبقى لاعيب كبير وأشرفه إن شاء الله أفوز بمسابقة كابيتانو مصر".

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