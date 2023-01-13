السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة مسن غرق بمياه النيل في بولاق أبو العلا

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، منذ قليل، جثة مسن غرق بمياه نهر النيل في منطقة بولاق أبو العلا وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الغريق يرتدي كامل ملابسه.

وعثرت قوات الأمن على متعلقاته الشخصية، وتبين أنه يحمل بطاقة رقم قومي باسم “ناجي إمام” في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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