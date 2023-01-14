السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لغز انتحار إسماعيل أدهم.. طفولة قاسية وعبقرية غير محدودة

جريدة الدستور

يعد إسماعيل أدهم الاسم اللغز في المشهد الثقافي المصري والعربي، فبرغم عبقريته في مجالي العلوم والنقد الأدبي إلا أنه ختم حياته بالانتحار؛ لتصبح سيرته أكثر حيرة، وعن أسباب انتحاره يدور التقرير التالي:

ولد إسماعيل أدهم في 17 فبراير سنة 1911 بمدينة الإسكندرية من أب تركي وأم ألمانية، ووالده أحمد بك أدهم كان أميرالاي في الجيش التركي سابقا وجده إسماعيل بك أدهم أستاذ الأدب التركي بجامعة برلين، وجد ابيه إبراهيم أدهم باشا ناظر المعارف المصرية، ووالدته السيدة أيلين فانهوف كريمة البروفيسور فانهوف الشهير عضو أكاديمية العلوم البروسية.

يشير الكاتب والأكاديمي أحمد إبراهيم الهواري عبر مقاله المنشور بمجلة أدب ونقد، تحت عنوان “إسماعيل أدهم أو الموت في الضحى” إلى أن “قليل من دارسي الأدب والنقد من يعرفون إسماعيل الناقد والأكاديمي، وبالرغم من مولده في الإسكندرية إلا أنه يعد من المستعربين والمستشرقين، فقد تميزت كتابته بالصراحة والمنهجية العلمية والتي أصبحت بمثابة سلوك عام لشخصية إسماعيل أدهم”.

ويلفت إلى أن سيرة إسماعيل أدهم تشير إلى أنه “درس الإعدادية في تركيا وكان أول البكالوريا التركية، ودخل كلية العلوم وتخرج منها عام 1931 حائزا على درجة بكالوريوس علوم، وأفدته الحكومة التركية إلى الاتحاد السوفيتي للتخصص في بعثة تبادل الثقافة والصلات بين الدولتين”.

ونال الدبلوم العالي من معهد الطبيعيات السوفيتية عام 1932، وتقدم لنيل الدكتوراه برسالة "دينامية جديدة مستندة إلى حركة الغازات وحسابات الاحتمال" إلى جامعة موسكو، واخذ في العلوم وفلسفتها أجازتي مع درجة الشرف.

اشتغل في معامل لبحث الطبيعي في ليننجراد واستاذا مساعدا للطبيعيات النظرية بمعهد الطبيعيات السوفيتي الملحلق بجامعة ليينجراد. وكذلك وضع في تلك الفترة كتابه "نظرية النسبية" والكتابان باللغة الروسية مع مقدمتين مستفيضتين باللغة الألمانية.

ويلفت الكاتب الصحفي لمعي المطيعي عبر مقاله المنشور بصحيفة الوفد، تحت عنوان “إسماعيل أدهم من شر ناقدا إذا نقد” إلى أنه “عاش العالم والناقد الأدبي إسماعيل أدهم طفولة مرهقة، فبالرجوع إلى سيرته سنجد والدته مسيحية، وكان يداوم على تادية شعائر وطقوس المسيحية إلى جانب حفظه للقرآن الكريم، والصلوات الخمس، وحرص وخوف والديه عليه من الاختلاط بأقرانه جعله منعزلا بالبيت”.

عاش إسماعيل أدهم تلك الطفولة المرهقة وتحرر مع مرور الوقت من كل هذه الطقوس، بل انقلب عليها تماما، حتى أنه قدم كتاب بعنوان "لماذا أنا ملحد" ورغم عبقريته في مجال العلوم والأدب لم يمنعه هذا من أن يموت منتحرا بأن ألقى بنفسه في بحر الإسكندرية ليطفئ الشعلة الملتهبة التي يحملها في دماغه، ويطلب من رئيس النيابة أن يأمر بتشريح مخه ليقف على "عبقرية" هذا المخ، الذي تحمل كثيرا من التناقضات منذ طفولته.

اسباب انتحار إسماعيل أدهم الكاتب والأكاديمي أحمد إبراهيم الهواري إسماعيل أدهم أو الموت في الضحي سماعيل أدهم من شر ناقدا إذا نقد الطفولة المرهقة لماذا أنا ملحد

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