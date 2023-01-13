20 دقيقة.. مصر تتقدم على كرواتيا 11- 6 فى بطولة العالم لليد

نجح منتخب مصر لكرة اليد، في التقدم علي نظيره الكرواتي بنتيجة 11-6 بعد مرور 20 دقيقة من المباراة الافتتاحية للفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة ببولندا والسويد حتى 29 يناير الجاري.

انطلقت مباراة مصر وكرواتيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في دولتي بولندا والسويد.

وتعتبر مباراة اليوم من أهم مباريات الفراعنة لكونها قمة مبكرة، يتطلع خلالها منتخب مصر لتحقيق الفوز للإعلان عن تصدره قمة المجموعة السابعة التى تضم أيضًا كلًا من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والصعود للدور الرئيسي في المونديال.