الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

20 دقيقة.. مصر تتقدم على كرواتيا 11- 6 فى بطولة العالم لليد

جريدة الدستور

نجح منتخب مصر لكرة اليد، في التقدم علي نظيره الكرواتي بنتيجة 11-6 بعد مرور 20 دقيقة من المباراة الافتتاحية للفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة ببولندا والسويد حتى 29 يناير الجاري.

انطلقت مباراة مصر وكرواتيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في دولتي بولندا والسويد.

وتعتبر مباراة اليوم من أهم مباريات الفراعنة لكونها قمة مبكرة، يتطلع خلالها منتخب مصر لتحقيق الفوز للإعلان عن تصدره قمة المجموعة السابعة التى تضم أيضًا كلًا من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والصعود للدور الرئيسي في المونديال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هل توفيق الحكيم أحق من نجيب محفوظ بجائزة نوبل؟.. مثقفون يجيبون

كأس العالم لكرة اليد.. انطلاق مباراة مصر وكرواتيا

الباز: الهنود عملوا فرح أسطورى فى مصر.. ولدينا سياحة زفاف عظيمة

حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

«خليها تعفن».. الباز يطلق مبادرة لمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها

غدًا.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى