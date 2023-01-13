الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضياء رشوان: اهتمام الدولة بالصعيد أصبح مؤسسيا عكس ما كان بالماضي

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الإعلامي ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، أن الصعيد يمثل ثلثي مساحة مصر وثلث سكانها.

وقال خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك اهتمام الدولة بالصعيد أصبح "مؤسسي" عكس ما كان بالماضي.

وأضاف أن منذ 2014 كان هناك تحديات كبيرة جدًا من القيادة السياسية بالاهتمام بالصعيد لأنها كانت طاردة للشباب، ولكن فى الوقت الحالى الدولة عملت خطة تنمية كبرى جعلت الشباب يرجعون إلى الصعيد لوجود فرص عمل بها متوفرة.

 وأشار إلى أن الطرق التى تم تطويرها وفر الكثير من التنقلات ما بين المحافظات بالصعيد.

وتناول ضياء رشوان مناقشة لكلمة وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "صوت الجنوب" تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.

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