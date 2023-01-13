«تنمية الصعيد»: تنفيذ 27 مشروع بتكلفة 1.8 مليار جنيه حتى الآن

كشف اللواء مهندس، شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية بالصعيد خلال السنوات الأخيرة، وجهود لتعزيز رفع مستوى المعيشة والاهتمام بالمواطن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة نفذت 27 مشروع منذ عام 2019 حتى الآن، بتكلفة تصل لـ 1.8 مليار جنيه.

وأضاف أن الصعيد في قاطرة التنمية، والمشروعات التنموية الأخيرة للدولة "تعويض" لأهالينا في الصعيد عن الفترة السابقة التي لم يحصلوا فيها على حقوقهم بالكامل.

وأشار إلى أن التنمية العمرانية تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الصعيد، مضيفا أن هناك اهتمام من الرئيس السيسي بالصعيد ليس لها حدود، وهيكون هناك تنمية الصعيد بالكامل.