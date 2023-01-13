خبير اقتصادي يكشف تفاصيل «رأس المال» في القرن الـ21

كشف الدكتور محمد أبو سريع، خبير في السياسات الاقتصادية وقضايا التنمية، عن أهم تفاصيل كتاب "رأس المال" في القرن الحادي والعشرين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن كتاب رأس المال في القرن الحادي والعشرين كتاب يستعرض سياسات الرأسمالية العالمية.

وأضاف أن الكتاب بدأ في التطبيق على الدولة الفرنسية واستعان بعدد كبير من الباحثين لدراسة توزيع الثروة، موضحاً أنه استعان بالمنهج التاريخي، لأنه كتاب اقتصاد في الأساس ولكنه استعان بعوامل سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أنه استخدم المنهج التاريخي لأنه المعمل للعلوم الاجتماعية ومن خلاله يتم معرفة الطريق للمستقبل وكيفية تفسير الظواهر، حيث قام بالمقارنة بين 30 دولة.