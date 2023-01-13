الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الإنجيلية: العمل الجماعي بخدمة الشباب الإنجيلي إنجاز كبير ومفرح

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء شبكة خدمة الشباب في مصر، في مقر خدمة tc مصر، برئاسة القس طوني جورج، مؤسس خدمة tc مصر والشرق الأوسط، والتابعة لرابطة الإنجيليين، وذلك بحضور منسق الشبكة، الدكتور نادر سامح من كنيسة قصر الدوبارة، وأعضاء اللجنة كل من هادي نبيل، ورامي صديق، وهاني عماد، وذلك بمشاركة 100 من شباب الخدام، الذين  يمثلون خدمة الشباب في عدد من الكنائس الإنجيلية من مختلف محافظات مصر.

وخلال كلمته قال رئيس الإنجيلية: "كل مرة أرى فيها الشباب يقدمون خدمة، أشعر بفخر واعتزاز كبير بشباب كنيستنا الإنجيلية، وهم الذين لهم الدور الحقيقي في مستقبل الكنيسة، والعمل الجماعي الذي أراه بين شبكة خدمة الشباب الإنجيلي في مصر، إنجاز كبير ومفرح".

شبكة خدمة الشباب في مصر هي شبكة لعدد من الخدمات  الإنجيلية المقدمة للشباب، والتابعة لرابطة الإنجيليين، وتحت مظلة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وكان أول لقاء لشبكة خدمة الشباب الأول في سبتمبر من العام الماضي تحت عنوان CONNECT، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

يذكر أن رئيس الإنجيلية قد أصيب بفيروس كورونا مع بداية شهر يناير الحالي، والتي لم تسمح بمشاركته في الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

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وائل لطفي

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