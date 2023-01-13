تفاصيل تعاون وزارة الصحة لتطوير منظومة الأدوية واللقاحات

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على بحث وزير الصحة التعاون في تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن وزير الصحة يبحث التعاون في تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات مع منظمة الصحة العالمية وشركات الأدوية.

وأضاف أن الاجتماع له أهمية كبيرة، موضحاً أن مصر لديها رؤية مستقبلية لقطاع الدواء وخصوصاً توطين صناعة الدواء، في بعض الأدوية التي لم تكن مصر تنتج لها وتمثل عباء كبير في الاستيراد.

وأشار إلى أن من هذه الأدوية اللقاحات والتطعيمات، وأن هذه الأزمة ظهرت جلياً أثناء أزمة جائحة كورونا، مؤكداً أن الحل الأمثل أمام عدد من الدول كان تصنيع اللقاحات والأدوية الخاصة.