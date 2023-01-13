الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حافظة نقود من داخل سيارة.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بزوجته، وبداخلها حافظة نقود من داخل شنطة السيارة خاصته، وذلك حال توقفها بمدخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع متجول- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" نظرًا لاكتشافه أن حقيبة السيارة غير محكمة الغلق، وأقر بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على  متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام. باستدعاء المُبلغ تعرف على المتهم، وأتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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