استنباط سلالات زراعية بإنتاجية عالية فى القمح والأرز من هيئة الطاقة الذرية

عرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن استنباط سلالات زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية في القمح والأرز وغيرهما أحد أدوار هيئة الطاقة الذرية.

وقام فريق العمل بالهيئة ببدء موسم الحصاد، والذي يسعى في تسجيل طفراته بوزارة الزراعة، في تجهيز العينات التي طلبتها لجنة تسجيل الأصناف من وزارة الزراعة لاثنين من هذه الطفرات والمتمثلة في 7.5 كيلو من كل طفرة، بالإضافة إلى 150 سنبلة لإتمام اختبارات التجانس في العام الاول وسيستغرق هذا الأمر 3 سنوات للتسجيل كصنف جديد يمكن للمزارعين تداوله.

وقال الدكتور الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن علماء البحوث الزراعية بالهيئة بدأوا في حصاد إنتاج حقول طفرات القمح الجديدة التي تمت زراعتها بموقع الهيئة بأنشاص.

وأوضح أن فريق العلماء بالهيئة استنبط عددًا من طفرات القمح عالية الإنتاجية وذات الصفات المتميزة، حيث يتحمل بعضها الزراعة في الأراضي الملحية والبعض الآخر يتحمل ظروف نقص المياه المتمثلة في الإجهادات المائية.

وأشار إلى أن معدل الزيادة في الإنتاج يتخطى 4 أطنان للفدان بزيادة طن تقريباً عن الأصناف المصرية المزروعة حالياً، كما أن الطفرات المستنبطة تتميز بأنها مبكرة في إنتاجها، حيث تستغرق فقط مدة 140 يومًا من بدء الزراعة حتى الحصاد كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوي على نسبة تصافي عالية.