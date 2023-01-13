الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أسامة الأزهرى: الأهرامات من أعظم ثرواتنا التاريخية ولا نقبل يجردنا منها أحد

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، بتغريدة عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، عن إبداعات المصري القديم، والتي تأتي لتصحح تصريحاته السابقة عن أن الأهرامات بنتها كائنات فضائية.

وقال الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامجه "حامل المسك" على راديو 9090، إننا نرفض أي ترويج أن الأهرامات من بناء الكائنات الفضائية، موجهًا رسالة للمصريين، قال فيها: "كونوا ضد الترويج أن الأهرامات بنتها كائنات من الفضاء، لأن هذا الادعاء يسلب مصر من جزء من أعز أجزاء تاريخه، وأعظم ثرواتنا التاريخية، لا نقبل إيلون ماسك ولا إسرائيل ولا من أكبر منهما يجردنا من هذا الموروث التاريخي".

ولفت إلى أنه على الناحية الأخرى نجد متطرفًا إرهابيًا يدعو لتفجير الآثار القديمة مثلما عمل في شمال سوريا والعراق.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وجهت دعوة لإيلون ماسك، لزيارة المتحف المصري والأهرامات، عقب التغريدة التي نشرها في 2020، يقول فيها إن الأهرامات بنتها كائنات فضائية، واليوم نشر تغريدة أخرى يشيد فيها بعظمة  المصري القديم.

 

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