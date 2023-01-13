الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عمرو الحاج يكشف دور هيئة الطاقة الذرية منذ إنشائها عام 1955 وحتى الآن

عمرو الحاج
عمرو الحاج

كشف عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، عن خطة عمل هيئة الطاقة الذرية، وعن دور الهيئة منذ إنشائها عام 1955 وحتى الآن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية، يدرس الإشعاعات سواء كانت حية أو غير حية، وينتج مواد جديدة ويساهم في معرفة التأثير الإشعاعي على حياة الإنسان والنبات.

وأشار إلى أهمية رؤية وتوجه مصر 2030، متابعًا:" العملية الزراعية تبدأ من المياه ومصادرها، ونحن نقوم بأعمال كثيرة، مثلما يتم في المياه حيث نستخدم النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة حتى أعرف عمر المياه التي يتقرر استخراجها، ونحلل عينات من المياه لمعرفة استدامة المياه من عدمه ومدى نسبة التلوث بها، وذلك لخدمة العملية الزراعية قبل زراعة الأراضي".

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