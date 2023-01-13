الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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عمرو الحاج: هيئة الطاقة الذرية تساهم فى التخلص من الإشعاعات بشكل آمن

عمرو الحاج
عمرو الحاج

كشف عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، عن خطة عمل هيئة الطاقة الذرية، وعن دور الهيئة منذ إنشائها عام 1955 وحتى الآن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن هيئة الطاقة الذرية أُنشئت عام 1955 بقرار جمهوري، لاقتناع الزعيم جمال عبدالناصر بإمكانية مصر في العمل للطاقة الذرية.

وأضاف أن في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم إنشاء مفاعل بحثي للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الهيئة يدخل تحت مظلتها 4 معاهد بحثية، تغطي الاتجاهات البحثية لاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأردف أن النفايات النووية والمشعة موجودة في جهات كثيرة جدًا، ونحن في هيئة الطاقة الذرية نساهم في التخلص من هذه الإشعاعات بشكل آمن.

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