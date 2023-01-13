الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سولاف درويش: مشروع قانون العمل الجديد يهدف لإنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة

سولاف درويش
سولاف درويش

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم عقد عدة جلسات استماع بمحلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل بحضور الجهات المعنية.

قانون العمل الجديد

وأكدت النائبة سولاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم أخذ بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد، وتمثلت بعض تلك الملاحظات في الجزء الخاص بالأجور، عدد ساعات العمل، التأمين الاجتماعي. 

مساعدة العمالة الغير منتظمة

وأضاف في حديثه، أنه تم إنشاء صندوق داخل هذا القانون لتمويل ومساعدة العمالة الغير منتظمة، معبرة: "بنعرف حجم العمالة الغير منتظمة من خلال المشاريع القومية الكبيرة؛ لأن بيكون مشارك فيها عدد كبير من العمالة".

سولاف درويش قانون العمل الجديد دعم العمالة الغير منتظمة اكسترا نيوز السلطة التشريعية

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