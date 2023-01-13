تحذيرات من كساد.. البنك الدولى يخفض توقعات النمو لعام 2023

قالت نهى درويش إنه في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا، ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول.

وأضافت نهى درويش عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن البنك يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو خارج موجتي الكساد في عامي 2009م، 2020م، منذ ثلاثة عقود تقريبًا.

وأوضحت أن البنك أشار إلى أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، وربما تكون نذيرًا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق.

وأشارت إلى أن البنك الدولي أكد أن التوقعات القادمة هي الأصعب على الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة، وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين.