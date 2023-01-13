الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استهدفت بؤر المخدرات.. حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية

الأمن
الأمن

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية استهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على الاتجار بالمواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (أبوحماد – أبوصوير) بنطاق محافظتى "الشرقية، الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى “الأمن الوطنى - الأمن العام” ومديريتى أمن الشرقية والإسماعيلية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى: 

مديرية أمن الشرقية 

ضبط (عنصرين إجراميين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما- مبلغ مالى- هاتفى محمول). 

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من عدد 3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (عدد 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات– عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,830,000 جنيه تقريباً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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استهدفت بؤر المخدرات.. حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية

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