الداخلية: سقوط تشكيل الاتجار بالأسلحة فى قبضة الأمن ببنى مزار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وكمية كبيرة من الطلقات النارية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته سيارتين، وبتفتيشهما عُثر بداخلهما على “100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية - مبلغ مالى” .

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، في ضبط “المتهم الثانى - مقيم بمحافظة أسيوط” خلال استقلاله سيارة وعثر بحوزته على “بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار”.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.