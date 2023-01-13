الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر فى الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تاجر بمنطقة الجمالية وبحوزته 31  كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1,100,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام ( تاجر - مقيم بمحافظة القاهرة ) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخله على 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,100,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

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