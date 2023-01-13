القبض على بائع سرق محفظة من داخل سيارة بأسلوب المغافلة بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بزوجته وبداخلها حافظة نقود من داخل شنطة السيارة خاصته، وذلك حال توقفها بمدخل إحدى محطات الوقود بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “بائعا متجولا” مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" نظرًا لاكتشافه أن حقيبة السيارة غير محكمة الغلق، وأقر بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.