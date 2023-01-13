الداخلية: استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يرصد استمرار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة “كلنا واحد” والتي أطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقررت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية "زيوت وسكر ولحوم وسلع " وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.