مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 14-1-2023

مع بداية الساعات الأولى لصباح اليوم السبت صمم الكثير من المسلمين على تأدية الصلوات الخمسة بمواعيدها المحددة الصحيحة، حرصًا على قضاء أهم ركن من أركان الإسلام، ويزداد التساؤل حول مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-1-2023 عبر جوجل من قبل المسلمين.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-1-2023

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في مستوى كافة محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، في اليوم السبت 14 يناير 2023.

مواعيد الصلاة اليوم السبت

القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٢:٥٥ م

صلاة المَغرب ٥:١٥ م

صلاة العِشاء ٦:٣٧ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص

الشروق ٧:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٢:٥٨ م

صلاة المَغرب ٥:١٨ م

صلاة العِشاء ٦:٤١ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٠٢ م

صلاة المَغرب ٥:٢٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٢ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص

الشروق ٧:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥٦ م

صلاة العِشاء ٧:١٤ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٢:٥٨ م

صلاة المَغرب ٥:١٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

دمياط

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٢:٥٠ م

صلاة المَغرب ٥:٠٩ م

صلاة العِشاء ٦:٣٣ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

السويس

صلاة الفجْر ٥:١٥ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٢:٥٠ م

صلاة المَغرب ٥:٠٩ م

صلاة العِشاء ٦:٣١ م

المنصورة