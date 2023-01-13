المصيلحي: انتاج المزارع والبحيرات تخطى الـ2.3 مليون طن أسماك

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن خطة تنمية البحار والبحيرات لزيادة انتاج مصر من الأسماك وذلك بالقاء الزريعة في البحيرات سواء بحيرات الشمال أو الجنوب.

وأكد التقرير أن الجهاز يهدف إلى حماية بحيرات مصر وتنميتها بجانب نهر النيل، وتطوير بحيرة ناصر عن طريق إلقاء 25 مليون وحدة ذريعة، لإنتاج 50 ألف طن خلال سنتين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنمية نهر النيل من خلال مشاركة مجتمعية مع جمعية الصيادين، عن طريق إلقاء 10 مليون وحدة زريعة من مبروك الحشائش، وكذلك 53 مليون وحدة من البلطي النيلي، و8 مليون وحدة من المبروك الفضي ومليون وحدة من سمك الطوبارة.

وورصد التقرير جهود تطوير بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو، والمشاركة مع وزارة البيئة في خفض نسبة التلوث في بحيرة قارون عن طريق إلقاء 200 سمكة موسى، والعمل على تطوير بحيرة وادي الريان عن طريق إلقاء مليون وحدة من سمك الطوبارة.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن أسعار الأسماك ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة مع الانفراجة في أسعار الأعلاف وبدء موسم الصيد في المزارع السمكية التابعة لمزارع الجهاز، اعتبارًا من ابريل المقبل.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أن موسم الصيد يبدأ بـ4 مزارع سمكة، إضافًة إلى الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس ونهر النيل وبحيرة ناصر والبحيرات الشمالية وعددها 9 بحيرات.

وقال"مصيلحي" إن انتاج المزارع السمكية والبحار والبحيرات مبشر ووصل الانتاج 2 مليون و300 الف طن ،بينما تستورد 300 الف طن فقط من الخارج سنويا وغالبيتهم لاحتياجات السائحين من الاسماك الفاخرة والبعض الاخر لاحتياجات المواطنين من الاسماك المجمدة مثل اسماك الماكريل واسماك التونة.