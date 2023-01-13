ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذكرت سلطات مطار القاهرة في بيان، اليوم الجمعة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية؛ نظرا لارتباكه وتردده المستمر، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY)، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وعبوات متكررة.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود كمية من أدوات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وقرر مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.