الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زكى القاضى: الحوار الوطنى «جامع للوطن»

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني، وتفاصيل عمل لجنة الشباب بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الحوار الوطني ليس طقسًا شكليًا، ولكنه حوار وطني جامع، ويحمل مضمونًا يفيد الوطن والمواطنين، مشددًا على أن العمل داخل الحوار الوطني لا بد أن يتسم بالتجرد، والرغبة في خروج توصيات يمكنها أن تتحقق في النهاية.

وأضاف أن لجنة الشباب بالحوار الوطني تبحث عن استيعاب كافة الآراء والتوجهات، متابعًا: "سنكون سعداء للغاية أن تتضمن توصيات من لجنة الشباب، ووقتها يمكن أن تصدر تلك التوصيات في هيئة توجيهات أو قرارات للدولة المصرية".

وأكد على أن الدولة المصرية تهتم بالشباب، وتسعى إلى التمكين والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي للحوار الوطني يناقش 7 قضايا ضمن عمل لجنة الشباب.

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