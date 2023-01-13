الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دهسته سيارة».. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة نصر

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشاب مجهول الهوية صدمته سيارة في مدينة نصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول جثة شاب توفي إثر حادث.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية ولا يحمل مستندات تدل على هويته، وفي العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف في الجسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف التفاصيل الأخيرة فى صفقة انتقال جون إيبوكا إالى الزمالك

استنباط سلالات زراعية بإنتاجية عالية فى القمح والأرز من هيئة الطاقة الذرية

محمد علي رزق: استرجعت الكوميديا في «تاكسي» وكيميا فنية تجمعني بدياب وأيتن عامر

عوض تاج الدين: 75% من المرضى يحصلون على مضادات حيوية خارج المستشفيات

محمد الباز: نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير

سلاح الغاز | كيف نجحت روسيا فى التلاعب باقتصاد أوروبا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى