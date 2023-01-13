«دهسته سيارة».. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشاب مجهول الهوية صدمته سيارة في مدينة نصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول جثة شاب توفي إثر حادث.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية ولا يحمل مستندات تدل على هويته، وفي العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف في الجسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.