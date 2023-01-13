شادى مقار يخوض أولى تجاربه التمثيلية أمام روبى فى «حضرة العمدة»

يخوض الكاتب الروائي والمنتج شادى مقار، مغامرة جديدة إذ يدخل عالم التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" أمام النجمة روبي، الذي يعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة المنتظرة على الساحة الفنية، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

ويجسد "مقار" خلال المسلسل دورًا محوريًا يسهم في تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، يتمثل في شخصية صارمة لها أبعاد مختلفة مع أبطال العمل.

وبدأ "مقار"، في تصوير أول مشاهده، الأسبوع الماضي عقب عقد عدة جلسات مع المخرج عادل أديب، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي سيظهر بها وستكون بمثابة مفاجأة كبرى للجمهور.

وفي سياق متصل يواصل فريق العمل تصوير الأحداث، داخل أحد اللوكيشنات الأساسية للمسلسل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بقيادة المخرج عادل أديب، فيما يواصل الموسيقار شادي مؤنس التحضيرات لوضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث؛ لخلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال؛ للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

تعاون مثمر بين مجموعة فنون مصر والمتحدة للخدمات الإعلامية

ووضعت مجموعة فنون مصر ميزانية ضخمة جدًا للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، كما تستعين الشركة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بشكل مميز، خاصة أنها اعتادت على توفير الإمكانيات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، في ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، ومن قبله مسلسل "نقل عام" للنجم الكبير محمود حميدة؛ كما أننا اعتدنا على ضخامة الأعمال التي تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التليفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاونًا مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة "باب الخلق"، "جبل الحلال" و"راس الغول"، ومن إنتاجات الشركة "الطوفان"، "الأب الروحي 1 و2"، "ظل الرئيس"، "بعد البداية" و"رحيم".

وانتهت مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إبرام التعاقدات الخاصة مع نخبة من كبار النجوم الذى وصل عددهم لأكثر من 25 فنان وفنانة للمشاركة في أحداث المسلسل.

تفاصيل وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

المسلسل تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

آخر أعمال شادي مقار

وكان قد احتفل شادي مقار، مؤخرًا بتوقيع أحدث رواياته "الحبار" الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة، وتأتي الرواية في قالب أدبي شيق، وتدور أحداثها في الزمن الحالي وهي تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتقع الرواية في 216 صفحة من القطع المتوسط، وهذه الرواية تصحب القارئ إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالم تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

المعروف أن الكاتب والمنتج شادي مقار هو أحد مبدعي وصناع الدراما المصرية والعربية، حيث أنتج عدة أعمال فنية منها، الأب الروحي، ظل الرئيس، جبل الحلال، الطوفان، رحيم، نقل عام، وملف سري، وغيرها من الأعمال التي حازت على ثقة المشاهد المصري والعربي، وفي روايته "الحبار" قدم عملًا دراميًّا مقروءًا في قالب حركي مليء بالإثارة والمغامرة.