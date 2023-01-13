عضو «التحالف الوطني» يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة «خيرك سابق»

كشف أحمد موسى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والمدير التنفيذ لمؤسسة “صناع الحياة”، تفاصيل إطلاق التحالف لمبادرة "خيرك سابق" كأحد أكبر مبادرات الإطعام لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن التحالف الوطنى أعلن عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام تحت شعار “خيرك سابق” لدعم 5 ملايين أسرة مُستحقة، حيث يتم العمل على إيصال الكراتين الخاصة بالسلع والطعام للأسرة الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن التحالف الوطنى يُجهز لحدث كبير خلال الفترة المقبلة من خلال 50 ألف متطوع بالتحالف لتوزيع 4 ملايين كرتونة.

وتابع أن الجمعيات المنضوية تحت التحالف الوطنى، تتبادل البيانات فيما بينها بشأن الأسرة الأكثر احتياجا، حيث أن هناك 216 ألف أسرة تتلقى الدعم بشكل مستدام، بينما هناك أسر لا تحصل على مساعدات على الإطلاق، وهي التي تستهدفها المبادرة.