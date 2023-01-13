التحالف الوطنى: مبادرة «خيرك سابق» تستهدف 5 ملايين أسرة

كشف أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، عن تفاصيل مبادرة "خيرك سابق" من قبل التحالف الوطني وطرق مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مبادرة خيرك سابق التي أطلقها التحالف الوطنى يتم تنفيذها عبر عدة طرق لتقديم المساعدات الغذائية للأسرة، متابعا: نستهدف 5 ملايين أسرة خلال هذا العام.

وأضاف أنه سيتم توزيع كارت الخير لتوفير المساعدات للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة خيرك سابق، متابعاً: "نستهدف قواعد البيانات للأسر المسجلة في قاعدة بيانات بجميع الجمعيات المنضوية تحت التحالف، وسيتم إرسال المساعدات لبيوت الأسرة الأكثر احتياجًا عبر المتطوعين في التحالف الوطنى".

ولفت عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى أن مبادرة خيرك سابق تشمل كل محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظات الصعيد.