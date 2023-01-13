الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الأزهرى» يكشف قصة «عبدالقادر» صديق إليزابيث وإنشاء أول مركز إسلامى فى بريطانيا

أسامة الأزهرى
أسامة الأزهرى

كشف الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن قصة الدكتور على حسن عبدالقادر أحد علماء الأزهر الشريف وصديق الملكة إليزابيث.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحق المبين"، مع الإعلامي أحمد الدريني، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إنه سافر إلى العديد من عواصم العالم خلال عام 2022، ولكنه يتوقف كثيرًا خلال زيارته للندن.

وأضاف أن هناك فرقًا هائلًا وضخمًا أن يظل الإنسان يعيش في بيئته ومجتمعه وأسرته ويرى العالم والإسلام والناس والكون بعين، وبين من يرى الأجناس الأخرى والشعوب في بلدانهم.

وأشار إلى أنه كان حريصًا خلال زيارته لبريطانيا على مشاهدة المظاهر التاريخية لبريطانيا، متابعًا: "كنت أفتح عينى لأرى وأتعلم، كنت أبحث كيف يمكن للعقل ليدرك وجود 7 مليارات إنسان على وجه الأرض باختلاف أجناسهم وألوانهم ولغتهم وأديانهم، وهنا أرى الآية الكريمة «الحمد لله رب العالمين»".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الدكتور على حسن عبدالقادر هو أول من أنشأ أول مركز إسلامي في بريطانيا، واستطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية، واختراق حاجز اللغة والثقافة، واخترق ثقافات كثيرة وأصبح صديقًا لملكة بريطانيا ورغم ذلك كان مهتمًا بالإسلام.

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