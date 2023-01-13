«Extra news» تستعرض مبادرة «خيرك سابق»

عرضت فضائية "Extra news"، تقريراً عن مبادرة "خيرك سابق"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال التقرير إنها أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

وأضاف أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة.

وتابع أن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاثة، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

وأشار إلى أن مستوى التنفيذ الثاني، هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطني.

وأوضح أن إطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة يأتي تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وسيتم التعميم على الجمعيات القاعدية.