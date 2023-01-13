الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تحول المنازل المتهالكة لسكن كريم في قرى الجمهورية

تطوير حياة كريمة
تطوير حياة كريمة للمنازل

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقديم الدعم والخدمات لدى المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا للخدمات ومن أبرز ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية مشروع «سكن كريم» ولا يزال العمل مستمر في مختلف المحافظات، على محاور مختلفة منها تطوير وإعادة بناء المنازل التي تعاني من تدهور حالتها وبالأخص في فصل الشتاء وهطول الأمطار مع مراعاة الطابع البيئي لكل منطقة.

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 ونجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بحصر الآلاف من المنازل للمستحقين في القرى وهي لأسر فقيرة حيث تهدف المبادرة لتحسين أوضاعهم الصحية والبيئية، وتطوير منازلهم وتم العمل على بناء بعض المنازل واخرى كانت تحتاج إلى ترميم وتطوير المرافق ليتحول في النهاية إلى مسكن لائق.

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 وقدمت المبادرة نماذج متعددة للمنازل بمناطق مختلفة كانت تعاني من تدهور حالتها بشكل كبير وقامت بتحويلها خلال شهور قليلة إلى منازل مجهزة بأحدث وسائل البناء وامداد سكانها بالأجهزة الكهربائية والأثاث فعلى سبيل المثال ما قامت به البادرة بقرية المنشية الإبراهيمية التابعة لمحافظة البحيرة حيث كان يعاني إحدى الأسر من تهور حالة منزلهم والذي كان مبنى بطرق بدائية وسقفه من الحطب والنباتات الجافة وفي فترة قليلة من تسلمه لحياة كريمة  تم بناءه من جديد وتشطيبه من الداخل والخارج وتركيب الأساسات والدخال الأجهزة الكهربائية.

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وبمنطقة المنشية التابعة لمحافظة الجيزة تم الإستجابة لاستغاثات أسرتين مهددين بإنهيار منازلهم المبنية بطرق عشوائية حيث تم التدخل على الفور من قبل المبادرة وتم عمل إحلال وتجديد كامل لهم وتسلمهم بعد فترة وجيزة سكن كريم يتمتع بكافة المرافق وجميع التشطيبات الداخلية والخارجية.

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 وتعمل مبادرة حياة كريمة على تقديم الدعم للأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش «تكافل وكرامة» وبعد بحث حالتهم يتم ادراجهم ضمن مشروع «سكن كريم» وعمل اللازم لهم.

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حياة كريمه سكن كريم تقديم الدعم والخدمات وزارة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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