الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسنت حاتم شقيقة ولاء الشريف فى مسلسل "جروب الدفعة"

بسنت حاتم وماجد المصري
بسنت حاتم وماجد المصري

تعاقدت الفنانة الشابة بسنت حاتم على المشاركة في مسلسل “جروب الدفعة” بطولة النجمة شيري عادل، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات للمؤلف هاني سرحان.

وقالت الفنانة بسنت حاتم في تصريحات صحفية إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة الفنانة ولاء الشريف، معربة عن سعادتها بالتعاون مع جميع أبطال المسلسل، متمنية أن تنال شخصيتها على إعجاب الجمهور.

مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

يتكون مسلسل جروب الدفعة،  من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خصوصًا في مرحلة ما بعد التخرج، وهو من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلًا عن عدد من الممثلين الشباب.

وتشارك بسنت حاتم أيضًا في مسلسل حدث بالفعل، وتحديدًا حكاية تحت الحزام بطولة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم.

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