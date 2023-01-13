نشاط فنى مكثف لألفت عمر بمسلسل «سره الباتع» وفيلم «الميثاق»

تواصل الفنانة ألفت عمر تصوير دورها في المسلسل الرمضاني «سره الباتع» والذي يخرجه المخرج الكبير خالد يوسف وتنتجه شركة سينرجي وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس تحمل العنوان نفسه.

وتلعب ألفت عمر خلال أحداث مسلسل «سره الباتع» دور سعاد شقيقة أحمد وفيق وهي تظهر في نصف الأحداث الذى يدور بعد عام 2011 وتتكتم ألفت على تفاصيل دورها بناء على تعليمات المخرج والشركة المنتجة.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل «سره الباتع» دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمني العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798، وهي قصة تاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف ادريس التي تحمل نفس الاسم ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

أبطال وصناع مسلسل سره الباتع

مسلسل «سره الباتع» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويضم مسلسل سره الباتع في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة وهم كل من: «أحمد فهمي - أحمد السعدني - حنان مطاوع - ريم مصطفى - حسين فهمي - عمرو عبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله - أحمد وفيق - هالة صدقي - نجلاء بدر- منة فضالي - أحمد عبد العزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - أيمن عزب - أيمن الشيوي - مفيد عاشور - مجدي فكري - محمد الصاوي - ميسرة - صبري عبد المنعم - عمر زهران».

ومن النجوم العرب كل من: «شمس الكويتية - التونسية رانيا التومي - السوري نضال نجم»، والوجوه الشابة كل من: «خالد أنور -هدي الإتربي - ميدو عادل - ألحان المهدي - إسلام حافظ - رشا بن معاوية - شريف حافظ - تسنيم هاني - ميدو ماهر - ألفت عمر - مصطفى درويش - سلمى جلال - عمرو موسى - المطرب مالك».

كما يضم مسلسل «سره الباتع» عددا من ضيوف الشرف وهم كل من: «كريم فهمي - أحمد صفوت - أشرف زكي - شريف الدسوقي - الشاعر هشام الجخ - الشاعر جمال بخيت - الشاعر إبراهيم عبدالفتاح - الإعلامية بثينة كامل - المحامي طارق العوضي».

ويشارك في السيناريو والحوار كل من خالد كساب ومصطفي إبراهيم وتصوير أحمد يوسف واشراف فني وديكور باسل حسام وموسيقى راجح داوود، وأعمال جرافيك (أروما) تامر مرتضي ومنتج فني تامر فتحي وأحمد فرغلي وتصميم ملابس مونيا فتح الباب ومدير إنتاج مصطفى نعيم ومخرج منفذ حسام سليمان.