براءة «ميندى» لاعب مانشستر سيتى من اغتصاب 5 نساء

أعلنت محكمة تشيستر بمدينة مانشستر الإنجليزية، اليوم الجمعة، براءة الظهير الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المُوجهة إليه.

وتم اتهام ميندي تهم اغتصاب خمس نساء، وتهمة بمحاولة اغتصاب، وتهمة بالاعتداء الجنسي، حيث يُزعم أن الجرائم وقعت في خمس مناسبات في منزله في شيشاير بين أكتوبر 2018 وأغسطس من العام الماضي 2021، وأن تلك الجرائم تتعلق بسبع نساء إجمالًا اتهمن لاعب مانشستر سيتي بارتكابها، لكنه تحصل على حكم البراءة في إحدى القضايا مسبقًا.

وبحسب محكمة تشيستر، اليوم، وجدت هيئة المحلفين أن بنجامين ميندي غير مذنب بارتكاب 6 جرائتم اغتصاب اتهمته بها خمس نساء بعد 7 جلسات للمحاكمة لعدم التوصل لأي دليل على ارتكابه تلك التهم.

وجاءت تفاصيل القرارات الخاصة بالتهم التي وُجهت لميندي بنجامين ميندي كالآتي:

التهمة 1 - اتُهم بنجامين ميندي بمحاولة اغتصاب المرأة 1 في أكتوبر 2018 - لم يُصدر حكم

التهمة 2 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "المرأة 2" في أكتوبر 2020 - لم يصدر حكم

التهمة 3 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "المرأة 2 '' في أكتوبر 2020 - ليس مذنبًا

التهمة 4 - بنجامين ميندي متهم باغتصاب "المرأة 2 '' في أكتوبر 2020 - ليس مذنبًا

التهمة 5 - اتهم بنجامين ميندي بالاعتداء الجنسي على "المرأة 3" في يناير 2021 - ليس مذنبًا

التهمة 6 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "امرأة 4" في يوليو 2021 - ليس مذنبًا

التهمة 7 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "امرأة 6" في يوليو 2021 - ليس مذنبًا

التهمة 8 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "امرأة 7" في يوليو 2021 - تم الحكم سابقًا بأنه غير مذنب

التهمة 9 - اتهم بنجامين ميندي باغتصاب "امرأة 10" في أغسطس 2021 - ليس مذنبًا

التهمة 10 - اتهم بتجامين ميندي باغتصاب "امرأة 10'' في أغسطس 2021 - ليس مذنبًا

وتمت تسمية النساء اللواتي اتهمن بنجامين ميندي باغتصابهن بالأرقام، حيث لم يتم ذكر أسمائهم.

ولا يزال ميندي متهما في قضيتين لم يتم إصدار أي حكم فيهما، حيث ستتم إعادة محاكمة اللاعب في القضيتين يوم 26 يونيو، ومن المتوقع أن تستمر أسبوعين إلى 3 أسابيع.

بيان مانشستر سيتي

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا ردا على حكم هيئة المحلفين، حيث رفض النادي التعليق بسبب احتمال إجراء محاكمة جديدة، حيث فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن تهمتين.

وجاء البيان كالآتي: "يحيط نادي مانشستر سيتي علما بالحكم الصادر اليوم في محكمة تشيستر كراون، حيث وجدت هيئة المحلفين أن بنجامين ميندي غير مذنب في سبع تهم، وتم تأجيل هيئة المحلفين لتهمتين، وتم إغلاق المحاكمة الآن، نظرًا لوجود قضايا مفتوحة تتعلق بهذه المسألة، والنادي غير قادر على التعليق أكثر في هذا الوقت".

يذكر أن ميندي انضم لمانشستر سيتي عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

وكان ميندي ضمن قائمة منتخب فرنسا التي تُوجت بكأس العالم "روسيا 2018" الأخيرة، بعد الفوز على كرواتيا في النهائي.