السويد تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 30 عاما (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد السويد تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 30 عاما.
وارتفع معدل التضخم في السويد، خلال ديسمبر الماضي إلى أكثر من 10%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود، فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الأسعار بالرغم من جهود البنك المركزي السويدي في هذا الصدد.
- مؤشر أسعار المستهلك بمعدل الفائدة الثابت
وذكر مكتب الإحصاء السويدي، أن مؤشر أسعار المستهلك بمعدل الفائدة الثابت الذي يتابعه البنك المركزي السويدي ارتفع الشهر الماضي بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 9.8%.