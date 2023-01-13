آلام الركبة في الشتاء: أشهر خيارات العلاج الجراحية وغير الجراحية

يمكن أن يكون ألم الركبة مؤلمًا ومزمنًا - حيث يتم إعاقة حركتك ويتأثر مزاجك بشكل كبير ولكن إدارة آلام الركبة تكون أكثر صعوبة في فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في الضغط الجوي الناجم عن تغير درجة الحرارة المحيطة أحيانًا إلى تضخم المفاصل.

وفقًا لموقع "hindustantimes" فيما يلي أكثر العلاجات غير الجراحية شيوعًا والتي يتم تجربتها بشكل متكرر كخط دفاع أول ضد آلام الركبة والتهاب المفاصل أو لمنع التهاب مفاصل الركبة من التقدم أكثر والعلاجات الجراحية للحالات التي يُنصح فيها بإجراء جراحة الركبة أو يتطلبها.

أحيانًا ما يكون للألم القدرة على جلبك إلى ركبتيك حرفيًا، لذلك عندما يتداخل ألم الركبة مع أنشطتك اليومية، فقد حان الوقت للنظر في خيارات العلاج الخاصة بك للتأكد من أنك تستطيع البقاء نشيطًا، في حين يتم تجربة الأساليب غير الجراحية بشكل متكرر كخط دفاع أول، إلا أن هناك حالات يُنصح فيها بإجراء جراحة في الركبة أو تتطلب ذلك.

1. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

تُعرف العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أيضًا باسم مسكنات الألم التي عادةً ما تكون الخطوة الأولى في علاج آلام الركبة. يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية ، أن تقلل الالتهاب وتمنع الانزعاج. يمكن أن يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها أثناء التعافي أو التحقيق في خيارات العلاج الأخرى، على الرغم من أن هذه ليست إجابة طويلة المدى

2. الحقن

العلاج الفعال الآخر لألم الركبة هو العلاج بالحقن. غالبًا ما تحتوي الحقن على الستيرويدات أو الأدوية المضادة للالتهابات التي تخفف الأعراض مؤقتًا. تعتبر حقن الستيرويد علاجًا طبيًا سريع المفعول قد يساعد في منع نوبات الألم، غالبًا ما يتم الجمع بين حمض الهيالورونيك والمزلقات والأدوية المضادة للالتهابات في الحقن المضادة للالتهابات.

3. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

منذ فترة أصبحت هذه التقنية أكثر شيوعًا لعلاج مشاكل المفاصل والإصابات الرياضية. يستخدم دم المريض لحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في المنطقة المصابة، جزيئات الدم التي تسمى الصفائح الدموية هي المسؤولة عن التخثر وتعزيز الشفاء، يؤدي العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) إلى التهاب المنطقة مؤقتًا ، مما يدفع عمليات الشفاء الطبيعية بالجسم إلى عمل سحرها وعلاج الركبة المؤلمة.

4.دعامة الركبة

تهدف دعامة الركبة إلى منح مفصل الركبة ثباتًا خارجيًا. تُصنع الدعامات لتقوية عضلات الركبة وتثبيت المفصل وتخفيف الألم والالتهاب. تعيد الدعامة محاذاة المفصل عن طريق الضغط على جوانبه، مما يقلل الاحتكاك بين سطحين من العظام الخشنة، ويقلل من الألم ويحسن الحركة.

5. العلاج الطبيعي

يمكن استخدام العلاج الطبيعي كعلاج لألم الركبة، تحت إشراف المعالج الفيزيائي، يستلزم ذلك القيام بمجموعة من تمارين الإطالة والتمارين لتقوية الركبة والعضلات المحيطة بها. ستشارك في مجموعة متنوعة من تمارين الإطالة، وستتلقى العلاج بالتدليك والمزيد لتعزيز الشفاء ، وبناء العضلات، وزيادة المرونة، وتقليل الصلابة، وتحسين الحركة.

6. تعديلات أسلوب الحياة

اعتمادًا على حالة ركبتيك، قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك في روتينك اليومي، مثل تقليل وزنك والابتعاد عن الأنشطة الشاقة مثل الجري والانخراط في تمارين منخفضة التأثير لتخفيف التوتر، قد تحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي لمساعدتك على التعامل مع الألم.

وفقًا للدكتور بيرين نادكارني، تشمل خيارات العلاج الجراحي ما يلي:

1. جراحة استبدال الركبة بالكام

إذا لم تنجح العلاجات غير الجراحية بالنسبة لك، يمكن لطبيبك أن يقترح استبدال الركبة بالكامل إذا كانت المشكلة هي مفصل الركبة التالف. تتم إزالة مكونات الوصلة التالفة واستبدالها بمكونات اصطناعية تحاكي وظائف المفصل المستقبلية.

2. جراحة استبدال الركبة الجزئي

يستبدل هذا الإجراء، المعروف أيضًا باسم تقويم مفصل الركبة أحادي الجزئي، أحد الأجزاء الثلاثة للركبة. يمكن أن تكون هذه المناطق الفخذية الرضفيّة والوسطى والجانبيّة. من خلال هذه العملية، يتم علاج الحيز التالف المصاب بالتهاب المفاصل بينما يتم الحفاظ على الأجزاء السليمة، تعد جراحة الركبة أحادية الجزئية أقل تدخلاً وتتعافى بسرعة أكبر من الاستبدال الكامل.

3. إجراءات تنظير المفصل

الإجراء الجراحي والتشخيصي هو الجراحة بالمنظار. تساعد هذه العملية في تحديد وعلاج انزعاج الركبة. من أجل تحديد مصدر ألم الركبة وتكثيفه ، سيحقن طبيبك أنبوبًا يحمل كاميرا في المفصل. إذا كانت الإصلاحات مطلوبة، فمن المحتمل أن يتم إجراؤها أثناء إجراء الجراحة، يمكن استخدام تنظير المفصل لإصلاح الأربطة الممزقة، وإزالة الأجسام المفكوكة من مفصل ركبتك، وإزالة الغضروف التالف أو استبداله (خاصة إذا كان سبب انغلاق ركبتك).

4. قطع العظم

هذه الطريقة الأقل توغلًا مناسبة للأشخاص النشطين بدنيًا والذين يعانون من البلى غير المتكافئ من الركبتين المنحرفتين، لاستعادة الضغط على الجانب الآخر من المفصل، يقوم الجراح بقص قصبة الساق أو عظم الفخذ. الهدف الرئيسي لعظم العظام هو منع التهاب مفاصل الركبة من التقدم أكثر، قد يؤدي قطع العظم الجيد إلى تأخير الحاجة إلى إجراءات جراحية إضافية لاستبدال الركبة.