أبطال الاولمبياد الخاص يحتفلون باليوم العالمي للثلج

شارك أبطال مصر في الأولمبياد الخاص في الاحتفال باليوم العالمي للثلج، بدعوة من مبادرة "مصر تستطيع" برئاسة المهندسة سمر حسب الله.

حضر الاحتفالية من الأولمبياد الخاص المصري الدكتور محمد الزيدي، مدير الإعلام والعلاقات العامة، وطارق محسن، مدير برنامج إعداد القادة من اللاعبين، ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب، والدكتور مصطفى شوقي، مدير تكنولوجيا الرياضه والمهندس محمد يحيى، وبمشاركة ٣٠ لاعب ولاعبة من محافظتي القاهرة والجيزة.

واستمتع المشاركون بفقرات الاحتفالية والتي اشتملت على عروض متنوعة منها السنومان ودروس تعليم التزحلق على الجليد وقطار الثلج وعرض البطاريق وركوب سفينة الزلاجات وغيرها من العروض المبهجة.

واختتم اليوم بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين والتقاط الصور التذكارية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث