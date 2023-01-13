الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ في شبين القناطر

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طالبة مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي، قسم السموم، إلا أنها توفت أثناء محاولة تقديم العلاج لها.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وشيّع أهالي قرية كفر طحا الجثمان لمثواها الأخير، وسط حالة من الحزن على رحيلها بهذا الشكل، كما تلقت الأسرة العزاء في الراحلة من قبل أهالي القرية.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية كفر طحا دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أنها طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة قرية كفر طحا دائرة المركز، كما أنها تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديد، وجرى على إثرها نقلها لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفيت أثناء تقديم العلاج لها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرّحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها.

طالبة قرص حفظ الغلال الطبيب الشرعي مدير أمن القليوبية مأمور مركز شرطة شبين القناطر

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