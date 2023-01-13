اتجاهات تصاميم للراحة النفسية وإعادة الشحن خلال 2023 (صور)

أصبحت منازلنا ملاذنا الآمن خلال السنوات القليلة الماضية، لقد استخدمناها بشكل متزايد للراحة والملجأ، لقد أصبحت رفاهيتنا أولوية أعلى للتغلب على الضغوطات اليومية والعيش حياة أكثر إشباعًا.

ووفقًا لموقع “الديلى ميل” يركز المزيد من مالكي المنازل على إنشاء مساحات تعزز راحة البال والحياة الصحية، وليست جميع حمامات الساونا المنزلية واستوديوهات اليوجا في المنزل، كما تعزز اتجاهات العافية اليوم الاسترخاء والعناية الذاتية من أجل العافية الجسدية ، فضلاً عن التأكيد على المواد والتصاميم الصديقة للبيئة.

يقول ستارك: "أصبحت الاستدامة وجلب المواد الطبيعية إلى منزلك، والتي تشمل النباتات والمنسوجات أيضًا، مهمة أكثر حيث يسعى أصحاب المنازل إلى الشفافية في المواد".

1- مناطق الهدوء

في عالم مزدحم، يمكن أن يساعد اقتطاع مساحات من العزاء في المنزل في خلق شعور بالأمان، يعتقد ستارك أن منازلنا يجب أن تكون ملاذًا، تقول: "خصص مساحة للحظات هادئة، ابحث عن أماكن في منزلك بها ضوء طبيعي ، ومنسوجات مريحة واضبط الحالة المزاجية للتأمل، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو قراءة كتاب، أو أي شيء يمكنك التخلص منه".

2. احتضان الطقوس اليومية

يمكن أن يكون إنشاء بيئة تركز على العافية أمرًا بسيطًا مثل الانتباه إلى الروتين وتحويل الطقوس إلى شيء يمكن الاستمتاع به والاستمتاع به، سواء كان ذلك باستخدام أطباق خاصة لقهوتك، أو إضاءة شمعتك المفضلة، أو إنشاء قائمة تشغيل مريحة لمساعدتك على الاسترخاء طوال اليوم، يقول ستارك إن هذه "الخطوات الإضافية الصغيرة" يمكن أن تدعم الرفاهية بينما تساعد في احتضان الحاضر.

3. منظمة شخصية

يساعد إنشاء مساحات منظمة على تهدئة العقل وتعزيز السلام الداخلي، لتحقيق أهدافك الخاصة بكل شيء في مكانه ، توصي باستخدام مزيج من التخزين المفتوح والمغلق الذي يعمل مع لوحة ألوان منزلك لإضفاء لمسة جمالية على التصميم العام، ولا يلزم بالضرورة إغلاق عناصر التخزين في الخزانة، لذا اختر سلالًا وصوانيًا جميلة وغير ذلك الكثير لتجميع أغراضك بطريقة ترضي العين وإحساسك العام بالصفاء.

4. تقنية المنزل الذكي

قد تبدو التكنولوجيا الإضافية ضارة أكثر من كونها مفيدة لرفاهيتك، لكن ستارك يوضح أنه عندما تتحكم في منزلك ، يصبح إنشاء لحظات خاصة أمرًا سهلاً، يمكن أن يشمل ذلك "إضاءة دافئة وقائمة التشغيل المفضلة لديك لجعل الجميع في حالة مزاجية لتناول العشاء؛ غرفة نوم تريحك بلمسة زر واحدة، أو رائحة القهوة عندما لم تفتح عينيك في الصباح، يمكن أن يساعد تحويل التركيز من الأجهزة الذكية المحمولة إلى التكنولوجيا التي تساعد في الواقع على الاسترخاء في انزلاق منزلك إلى العصر الرقمي الجديد.

5. المواد الطبيعية

لا يوجد شيء جديد في جلب الهواء الطلق، لكن ستارك يقول إنه سيتم تضخيمه لأننا نأتي بأهدافنا الصحية إلى المنزل، استخدام المواد الطبيعية مثل الحجر، والخشب الطبيعي، والكتان، والجوت، والقطن يسمح للجسم بالتماسك داخل مساحاتنا.

لا تساعد هذه الألوان فقط في تحقيق الهدوء في الأماكن الخارجية بالداخل، ولكنها توفر أيضًا أساسًا لونيًا داخليًا مهدئًا يسهل البناء عليه.