«الزراعة»: مشروع «SAIL» يوزع 100 معدة وآلة زراعية

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمناطق الاستصلاح الحديثة ورفع قدرات هذه الجمعيات لتلبي احتياجات المنتفعين والخريجين بهذه المناطق.

وقال الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL"، إنه تم توزيع 100 معدة وآلة زراعية (جرارات-آلات دراس -مفرمهة مخلفات-قصابيات بالليزر-مقطورات كسح.. الخ)، لـ20 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل المشروع بمحافظات كفر الشيخ (منطقة مطوبس)، محافظتى المنيا وبني سويف، (منطقتي غرب الفشن وغرب سمالوط)، ومحافظة أسوان (منطقتي وادى النقرة ووادى الصعايدة).

وأضاف درويش أن مشروع SAIL قدم هذه المعدات كمنح للجمعيات التعاونيه الزراعية، لتعظيم دور هذه الجمعيات فى خدمة أراضي المنتفعين بهذه القرى والمساعدة على مواكبة العمليات الزراعية الحديثة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية،

وجرى إعداد خطط تشغيلية لهذه المعدات لضمان أن تؤدي الدور الصحيح في خدمة المنتفعين والخريجين بهذه القرى.

وكان قد أكد الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع "SAIL"، أنه في إطار سعى المشروع لاستكمال بعض الخدمات التعليمية بمناطق عمل المشروع، حيث تعاني هذه المناطق من نقص الخدمات التعليمية، وفى هذا الصدد قام المشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL ببناء 7 مدارس في صعيد مصر، حيث تم الانتهاء من 5 مدارس تعليم أساسي بقرى الآمال والكرامة والمنار بمنطقة وادي النقرة بأسوان، وقرية السماحة بمنطقة وادي الصعايدة بأسوان وقرية الجهاد بمنطقة غرب الفشن بمصر الوسطى، كما قام المشروع ببناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الحكمة بمنطقة وادي النقرة.

